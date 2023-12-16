Без білизни: смілива модель прийшла на прем'єру фільму у прозорій сукні

Австралійська модель Чарлі Фрейзер опинилася у центрі уваги на прем'єрі фільму "Люблю тебе ненавидіти" у Нью-Йорку.

Дівчина постала перед фотокамерами у провокаційному образі. Вона одягла бежеву прозору сукню з блискітками і без бретельок від бренду Mirror Palais, під якою була відсутня білизна. На інтимному місці та стегнах була асиметрична смужка із драпуванням. Чарлі без комплексів виблискувала перед присутніми своїми оголеними грудьми.

Чарлі Фрейзер / Фото: Associated Press

Аутфіт Фрейзер доповнила золотистими босоніжками, зачіскою з локонами, чокером із тканини на шиї, макіяжем у бежево-коричневих відтінках, золотими сережками, каблучкою з камінням і французьким манікюром.

Чарлі Фрейзер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, захід відвідала і акторка Сідні Свіні, яка сяяла у напівпрозорій сукні від Miu Miu, прикрашеній великими кристалами і стразами.

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