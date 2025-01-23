Без білизни: смілива Наталка Денисенко у "голій" сукні сяяла на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?"

Наталка Денисенко разом із іншими акторами презентувала авантюрно-романтичну комедію "Коли ти вийдеш заміж?", у якій зіграла головну роль. Галапрем’єра стрічки відбулася у столичному кінотеатрі "Оскар".

Наталка Денисенко з командою фільму/Пресслужба

Наталка викликала справжній фурор своїм сміливим луком на івенті, у якому мала стрункий і привабливий вигляд. Вона постала у білій "голій" сукні, прозорий верх якої імітував корсет, а внизу крім прозорої частини спідниці була також щільна біла тканина.

Наталка Денисенко/Пресслужба

Вбрання мало оголені плечі, пікантне декольте і розріз до стегна, який дозволив Денисенко продемонструвати свої стрункі ноги.

Наталка Денисенко/Пресслужба

У цій провокаційній сукні ми не помітили білизни, що додало аутфіту актори кокетливості.

Наталка Денисенко/Фото David Neparidze

Наталка Денисенко/Фото David Neparidze

Наталка доповнила образ білими гостроносими туфлями з прозорими вставками і невеликою стильною білою сумочкою.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський/Фото David Neparidze

У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із блискучими тінями і чорними стрілками, а також французький манікюр. Вуха вона прикрасила довгими блискучими сережками.

Наталка Денисенко/Пресслужба

Наталка Денисенко/Пресслужба

Нагадаємо, Наталка Денисенко у новому інтерв'ю розповіла про знімання у комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Зокрема вона зізналася, як роль змусила її вийти за межі комфорту і чому цей фільм має особливе значення для неї.

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