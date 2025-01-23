Без білизни: смілива Наталка Денисенко у "голій" сукні сяяла на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?"

35-річна акторка викликала справжній фурор своїм провокаційним вбранням на прем'єрі української комедії.
Наталка Денисенко разом із іншими акторами презентувала авантюрно-романтичну комедію "Коли ти вийдеш заміж?", у якій зіграла головну роль. Галапрем’єра стрічки відбулася у столичному кінотеатрі "Оскар".
Наталка викликала справжній фурор своїм сміливим луком на івенті, у якому мала стрункий і привабливий вигляд. Вона постала у білій "голій" сукні, прозорий верх якої імітував корсет, а внизу крім прозорої частини спідниці була також щільна біла тканина.
Вбрання мало оголені плечі, пікантне декольте і розріз до стегна, який дозволив Денисенко продемонструвати свої стрункі ноги.
У цій провокаційній сукні ми не помітили білизни, що додало аутфіту актори кокетливості.
Наталка доповнила образ білими гостроносими туфлями з прозорими вставками і невеликою стильною білою сумочкою.
У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із блискучими тінями і чорними стрілками, а також французький манікюр. Вуха вона прикрасила довгими блискучими сережками.
Нагадаємо, Наталка Денисенко у новому інтерв'ю розповіла про знімання у комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Зокрема вона зізналася, як роль змусила її вийти за межі комфорту і чому цей фільм має особливе значення для неї.
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