Без білизни: смілива Олівія Палермо блиснула оголеними грудьми на фешнівенті

36-річна світська левиця, інфлуенсерка і дизайнерка не любить носити бюстгальтер, тому ходить на заходи без нього.

Олівія Палермо – часта гостя Міланського тижня моди. Жінка намагається не пропускати фешнівенти, на яких демонструє свої луки у всіх красі.

Світська левиця у компанії свого чоловіка Йоганнеса Г'юбла відвідала церемонію нагородження CNMI Sustainable Fashion Awards 2022, яка відбулася у Театрі Ла Скала у Мілані. Цією премією відзначають дизайнерів і бренди за вагомий внесок у створенні індустрії моди, яка буде кращою для людей і навколишнього середовища.

Олівія Палермо / Фото: Getty Images

Перед фотографами Палермо з'явилася у чорній прозорій сукні-сітці зі срібно-золотими стразами від бренду Ermanno Scervino. На дизайнерці був відсутній бюстгальтер, тому вона блиснула оголеними грудьми. Добре, що на ній були чорні стринги, які прикрили її пікантне місце.

Олівія Палермо / Фото: Getty Images

Сміливий аутфіт Олівія доповнила атласними жовтими босоніжками з камінням на ремінцях та золотими браслетами з камінням. Волосся вона зібрала у низький пучок, зробила смокі айс і завершила образ бордовим манікюром.

Нагадаємо, попередній вихід Палермо був не кращий. Інфлюенсерка прийшла на модний показ у трикотажному ансамблі кольору морської хвилі, який складався із светра та сукні. Під вбранням теж не було бюстгальтера.

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