Без білизни: смілива Олівія Палермо блиснула оголеними грудьми на фешнівенті

36-річна світська левиця, інфлуенсерка і дизайнерка не любить носити бюстгальтер, тому ходить на заходи без нього.
Олівія Палермо – часта гостя Міланського тижня моди. Жінка намагається не пропускати фешнівенти, на яких демонструє свої луки у всіх красі.
Світська левиця у компанії свого чоловіка Йоганнеса Г'юбла відвідала церемонію нагородження CNMI Sustainable Fashion Awards 2022, яка відбулася у Театрі Ла Скала у Мілані. Цією премією відзначають дизайнерів і бренди за вагомий внесок у створенні індустрії моди, яка буде кращою для людей і навколишнього середовища.
Перед фотографами Палермо з'явилася у чорній прозорій сукні-сітці зі срібно-золотими стразами від бренду Ermanno Scervino. На дизайнерці був відсутній бюстгальтер, тому вона блиснула оголеними грудьми. Добре, що на ній були чорні стринги, які прикрили її пікантне місце.
Сміливий аутфіт Олівія доповнила атласними жовтими босоніжками з камінням на ремінцях та золотими браслетами з камінням. Волосся вона зібрала у низький пучок, зробила смокі айс і завершила образ бордовим манікюром.
Нагадаємо, попередній вихід Палермо був не кращий. Інфлюенсерка прийшла на модний показ у трикотажному ансамблі кольору морської хвилі, який складався із светра та сукні. Під вбранням теж не було бюстгальтера.
Читайте також: