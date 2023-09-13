Без білизни: співачка позувала на музичній премії з наклейками на інтимних місцях

Американська співачка Tinashe відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у Нью-Джерсі.

Як і багато інших зіркових красунь, вона зявилася там у провокаційному аутфіті.

Співачка була одягнена у чорну довгу сукню-сітку з кристалами і розрізом від бренду Stella McCartney. Під вбранням була відсутня білизна. Інтимні місця Tinashe заховала під чорними наклейками – це мало відвертий вигляд.

Tinashe / Фото: Associated Press

Зірка похизувалася стрункою фігурою, пишними сексуальними грудьми і пружними сідницями.

Tinashe / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила чорними лакованими стріпами. Співачка розпустила волосся, зробила макіяж із коричневою помадою, вуха прикрасила довгими срібними сережками у вигляді крапель, шию - чорним чокером, а руки - каблучками. Довгий червоний манікюр і червоний педикюр завершили лук зірки.

Tinashe / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на червоній доріжці премії відвертий образ продемонструвала також американська реперка Doechii. Вона з'явилася у прозорій асиметричній сукні від Dsquared2, розшитій камінням і стразами, і без бюстгальтера.

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