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Без білизни та на шпильках: провокаційний образ Ані Тейлор-Джой

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
868
Час на прочитання
1 хв
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Без білизни та на шпильках: провокаційний образ Ані Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

26-річна актриса продемонструвала дуже відверте вбрання.

Сьогодні, 15 листопада, Аня Тейлор-Джой прийшла на телешоу в Нью-Йорку в дуже цікавому образі.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images
Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Зірка одягла мінісукню, що складається з двох смужок тканини, скріплених золотими металевими обручами з великими перлинами з боків. Сукня від PatBO не приховувала той факт, що під нею в Ані не було спідньої білизни. Вигляд акторка мала в ній дуже сексуальний.

Тим більше, що доповнити його ефектна блондинка вирішила найсексуальнішим взуттям у світі – шпильками від Christian Louboutin.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images
Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
868
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