Без білизни: Єва Лонгорія у відвертому образі прийшла на прем'єру бродвейського мюзиклу

Папараці сфотографували Єву Лонгорію, коли вона йшла на прем'єру бродвейського мюзиклу "Buena Vista Social Club" у The Schoenfeld Theatre у Нью-Йорку.

Для такої події акторка обрала пікантний лук, у якому мала ефектний вигляд. На ній була червона обтисла сукня максі з довгими рукавами, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання по боках було прозорим і під ним не було білизни, що додало її образу провокаційності.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

На плечі Єва накинула елегантне червоне пальто з вовни від польського бренду Leo Season. Взута вона була у червоні гостроносі слінгбеки на шпильках.

Нагадаємо, Єва Лонгорія відвідала денне токшоу "Шеррі", на якому з'явилася у коричневій сукні з чорним квітковим принтом від Michael Kors із тонким чорним ремінцем.

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