Без білизни: зірка фільмів "Люди Ікс" прийшла на світську церемонію у провокаційній сукні

Зірки часто, щоб привернути до себе увагу, з'являються на заходах у відвертих луках.

Александра Шипп продемонструвала провокаційний образ на щорічній церемонії вручення нагород GLAAD Media Awards у Беверлі-Гіллз.

На червоній доріжці вона постала у відвертій чорній атласній сукні від бренду Christopher Esber. Вбрання спереду і ззаду було з драпуванням, а по боках було скріплене лише в одному місці під ребрами і оголювало її стегна та сідниці.

Александра Шипп / Фото: Getty Images

Шипп без комплексів продемонструвала розтяжки на сідницях.

Александра доповнила аутфіт чорними босоніжками на шпильках, елегантною зачіскою, легким макіяжем і срібними довгими сережками.

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