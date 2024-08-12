Без білизни: зірка соцмереж показала провокативні фото у "голій" сукні

Зірка соцмереж та інфлюенсерка Дана Лея опублікувала в Instagram знімки свого провокаційного образу.

Дівчина позувала перед фотокамерою у "голому" вбранні посеред нічного пляжу. На ній була червона сукня по фігурі в сітку з мереживним листям і вирізами, під якою не було білизни.

Дана Лея/Instagram Дани Леї

Дана Лея/Instagram Дани Леї

У Леї було об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, золоті сережки-кільця у вухах, браслет і каблучка на руці.

Дана Лея/Instagram Дани Леї

Дана Лея/Instagram Дани Леї

Нагадаємо, зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – у мініатюрному білому бікіні релаксувала на пляжі.

Читайте також: