Без білизни: зірка соцмереж показала провокативні фото у "голій" сукні

Дана Лея влаштувала пікантну імпровізовану фотосесію на пляжі.
Зірка соцмереж та інфлюенсерка Дана Лея опублікувала в Instagram знімки свого провокаційного образу.
Дівчина позувала перед фотокамерою у "голому" вбранні посеред нічного пляжу. На ній була червона сукня по фігурі в сітку з мереживним листям і вирізами, під якою не було білизни.
У Леї було об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, золоті сережки-кільця у вухах, браслет і каблучка на руці.
Нагадаємо, зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – у мініатюрному білому бікіні релаксувала на пляжі.
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