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Без білизни: зірка соцмереж відьма Елз з'явилася на прем'єрі фільму у "голій" сукні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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680
Час на прочитання
2 хв
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Без білизни: зірка соцмереж відьма Елз з'явилася на прем'єрі фільму у "голій" сукні

Відьма Елз / Фото: Getty Images

Британська красуня вирішила привернути до себе увагу на заході відвертим образом.

У Лондоні відбулася прем'єра фантастичного екшну "Підземелля і дракони: честь злодіїв".

Нашу увагу на червоній доріжці привернула зірка соцмереж - відьма Елз (Elz The Witch). Дівчина постала перед фотокамерами у сміливій "голій" сукні, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру. Вбрання було розшите золотисто-білими лелітками і бісером.

Відьма Елз / © Getty Images
Відьма Елз / Фото: Getty Images

На відьмі Елз була відсутня білизна, адже вона під такою сукнею була б зайва.

Аутфіт красуня доповнила босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала у низький пучок, зробила макіяж із акцентом на пишних віях і прикрасила вуха лаконічними сережками з камінням. Французький манікюр завершив лук відьми.

Нагадаємо, британська модель і візажистка Лотті Томлінсон відвідала прем’єру фільму All Of Those Voices у Лондоні у не менш відвертому образі. Вона була одягнена у чорну напівпрозору обтислу сукню, під якою не було спіднього.

Про фільм

У центрі сюжету - чарівний злодій, який разом із умілими авантюристами планує здійснити пограбування, щоб повернути втрачену реліквію. Але все йде шкереберть через появу на їхньому шляху перешкоди. На глядачів чекає фантастичний світ із захопливими пригодами.

В український прокат стрічка "Підземелля і дракони: честь злодіїв" вийде 30 березня. Допрем'єрні покази фільму вже тривають у кінотеатрах України.

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Дата публікації
Перегляди
680
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