Без білизни: зіркові красуні, які прийшли на афтепаті в "голих" сукнях

Знаменитості не соромляться одягати на івенти відверті вбрання.
Псляоскарівська вечірка Vanity Fair у Беверлі-Гіллз не минула без провокаційних образів. Зіркові красуні прийшли на афтепаті в "голих" вбраннях, у яких точно не залишилися непоміченими.
Бразильська співачка Анітта з'явилася на івенті в кутюрній сукні в сітку від бренду Fendi графітового відтінку. Під вбранням були лише труси в тон, тому дівчина сміливо виблискувала перед присутніми своїми сосками.
Британська артистка Charli XCX обрала для своєї появи прозору жовту сукню, в якій вона демонструвала пишні спокусливі груди.
А акторка Голлі Бейлі сяяла в чорній мереживній обтислій сукні Off-White, під якою на тулубі у неї була нюдова підкладка, яка зливалася зі шкірою і створювала голий ефект.
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