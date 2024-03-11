Без білизни: зіркові красуні, які прийшли на афтепаті в "голих" сукнях

Псляоскарівська вечірка Vanity Fair у Беверлі-Гіллз не минула без провокаційних образів. Зіркові красуні прийшли на афтепаті в "голих" вбраннях, у яких точно не залишилися непоміченими.

Бразильська співачка Анітта з'явилася на івенті в кутюрній сукні в сітку від бренду Fendi графітового відтінку. Під вбранням були лише труси в тон, тому дівчина сміливо виблискувала перед присутніми своїми сосками.

Анітта / Фото: Getty Images

Британська артистка Charli XCX обрала для своєї появи прозору жовту сукню, в якій вона демонструвала пишні спокусливі груди.

Charli XCX / Фото: Getty Images

А акторка Голлі Бейлі сяяла в чорній мереживній обтислій сукні Off-White, під якою на тулубі у неї була нюдова підкладка, яка зливалася зі шкірою і створювала голий ефект.

Голлі Бейлі / Фото: Getty Images

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