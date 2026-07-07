Без білизни: Люпіта Ніонго у срібній сукні з оголеними боками з'явилася на прем'єрі фільму "Одіссея"

Люпіта Ніонго / © Associated Press

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Люпіта Ніонго з’явилася на прем’єрі фільму Крістофера Нолана «Одіссея», яка відбулася у Лондоні.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Акторка постала у сріблястій сукні, яка просвічувалась, з колекції прет-а-порте Christian Cowan осінь-зима 2026. Сітчасте вбрання було оздоблене стразами, які мерехтіли на світлі. Сукня мала вільний прямий силует і відкриті боки, через які було помітно, що н зірці відсутня білизна.

Люпіта Ніонго / © Getty Images

Аутфіт Люпіта доповнила босоніжками кольору металік на шпильках Aquazzura.

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Люпіта Ніонго / © Associated Press

Волосся вона уклала у високу геометричну зачіску, зробила макіяж смокі-айс і з глянцевим блиском на губах, а також темний манікюр. Вуха Ніонго прикрасила довгими діамантовими сережками з сердечками выд Garatti Milano, а на руці були діамантовий браслет і каблучка.

Люпіта Ніонго / © Associated Press

Нагадаємо, Люпіта Ніонго на фотоколі фільму «Одіссея» постала у білому вбранні без рукавів, з глибоким V-подібним вирізом, контрастною чорною облямівкою і декоративною емблемою Chanel у зоні декольте з колекції Resort 2027.

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