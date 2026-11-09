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- Шоу-бізнес
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Без білизни та з екстремальними розрізами: Кендіс Свейнпоул здивувала своїм вбранням на гала-вечорі
Модель у відвертій сукні зі срібних ниток з’явилася на публіці.
Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпоул стала однією з гостей щорічного гала-вечора LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся в Лос-Анджелесі. Для світського виходу 38-річна зірка подіумів обрала ефектну сукню Gucci, яка підкреслила її струнку фігуру.
Кендіс з’явилася перед фотографами у сріблястому вбранні з глибоким декольте. Сукня була повністю прикрашена блискучими нитками та кристалами, які створювали ефект металевої бахроми. На особливу увагу заслуговували високі розрізи з боків, що відкривали довгі ноги моделі та натякали на відсутність білизни.
Свейнпоул доповнила свій образ молочного кольору туфлями з гострим носком. Волосся вона залишила розпущеним, уклавши його м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на виразному погляді.
Зазначимо, LACMA Art+Film Gala щороку збирає в Лос-Анджелесі представників кіноіндустрії, мистецтва, моди та шоу-бізнесу. Захід проводиться на підтримку художніх та кінематографічних ініціатив музею.
Нагадаємо, раніше Кендіс Свейнпоул підкорила подіум Victoria’s Secret. Супермодель вразила публіку трьома кардинально різними образами під час показу, кожен із яких мав свій особливий характер.