Без білизни та з екстремальними розрізами: Кендіс Свейнпоул здивувала своїм вбранням на гала-вечорі

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Реклама

Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпоул стала однією з гостей щорічного гала-вечора LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся в Лос-Анджелесі. Для світського виходу 38-річна зірка подіумів обрала ефектну сукню Gucci, яка підкреслила її струнку фігуру.

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс з’явилася перед фотографами у сріблястому вбранні з глибоким декольте. Сукня була повністю прикрашена блискучими нитками та кристалами, які створювали ефект металевої бахроми. На особливу увагу заслуговували високі розрізи з боків, що відкривали довгі ноги моделі та натякали на відсутність білизни.

Реклама

Свейнпоул доповнила свій образ молочного кольору туфлями з гострим носком. Волосся вона залишила розпущеним, уклавши його м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на виразному погляді.

Реклама

Зазначимо, LACMA Art+Film Gala щороку збирає в Лос-Анджелесі представників кіноіндустрії, мистецтва, моди та шоу-бізнесу. Захід проводиться на підтримку художніх та кінематографічних ініціатив музею.

Нагадаємо, раніше Кендіс Свейнпоул підкорила подіум Victoria’s Secret. Супермодель вразила публіку трьома кардинально різними образами під час показу, кожен із яких мав свій особливий характер.

Новини партнерів

Новини партнерів