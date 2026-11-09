ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Без білизни та з екстремальними розрізами: Кендіс Свейнпоул здивувала своїм вбранням на гала-вечорі

Модель у відвертій сукні зі срібних ниток з’явилася на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпоул стала однією з гостей щорічного гала-вечора LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся в Лос-Анджелесі. Для світського виходу 38-річна зірка подіумів обрала ефектну сукню Gucci, яка підкреслила її струнку фігуру.

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс з’явилася перед фотографами у сріблястому вбранні з глибоким декольте. Сукня була повністю прикрашена блискучими нитками та кристалами, які створювали ефект металевої бахроми. На особливу увагу заслуговували високі розрізи з боків, що відкривали довгі ноги моделі та натякали на відсутність білизни.

Свейнпоул доповнила свій образ молочного кольору туфлями з гострим носком. Волосся вона залишила розпущеним, уклавши його м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на виразному погляді.

Зазначимо, LACMA Art+Film Gala щороку збирає в Лос-Анджелесі представників кіноіндустрії, мистецтва, моди та шоу-бізнесу. Захід проводиться на підтримку художніх та кінематографічних ініціатив музею.

Нагадаємо, раніше Кендіс Свейнпоул підкорила подіум Victoria’s Secret. Супермодель вразила публіку трьома кардинально різними образами під час показу, кожен із яких мав свій особливий характер.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie