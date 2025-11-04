- Дата публікації
Без бюстальтера: німецька співачка у «голій» сукні з кристалами привернула увагу публіки
Кім Петрас у сміливому вбранні з’явилася на світському заході.
Німецька співачка Кім Петрас побувала на галавечорі LACMA Art + Film, який відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. Захід відвідало чимало зіркових красунь. Але Кім зуміла привернути до себе увагу своїм відвертим аутфітом.
Перед фотографами дівчина постала у «голій» сукні міді на тонкій бретельці-галтері, розшитій рожевими кристалами. Під вбрання Петрас одягла лише нюдові труси.
Співачка сміливо позувала перед фотографами, демонструючи струнку фігуру та груди.
Лук Кім доповнила бежевими шкіряними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску, ніжний макіяж із чорними стрілками і прозорий манікюр. Від прикрас Петрас вирішила відмовитися.
Нагадаємо, Кім Петрас потрапила до об’єктивів папараці у чорному кроптопі та чорній екстремально короткій спідниці.