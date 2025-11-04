ТСН у соціальних мережах

Без бюстальтера: німецька співачка у «голій» сукні з кристалами привернула увагу публіки

Кім Петрас у сміливому вбранні з’явилася на світському заході.

Аліна Онопа
Кім Петрас

Кім Петрас / © Associated Press

Німецька співачка Кім Петрас побувала на галавечорі LACMA Art + Film, який відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. Захід відвідало чимало зіркових красунь. Але Кім зуміла привернути до себе увагу своїм відвертим аутфітом.

Кім Петрас / © Associated Press

Кім Петрас / © Associated Press

Перед фотографами дівчина постала у «голій» сукні міді на тонкій бретельці-галтері, розшитій рожевими кристалами. Під вбрання Петрас одягла лише нюдові труси.

Співачка сміливо позувала перед фотографами, демонструючи струнку фігуру та груди.

Кім Петрас / © Associated Press

Кім Петрас / © Associated Press

Лук Кім доповнила бежевими шкіряними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску, ніжний макіяж із чорними стрілками і прозорий манікюр. Від прикрас Петрас вирішила відмовитися.

Нагадаємо, Кім Петрас потрапила до об’єктивів папараці у чорному кроптопі та чорній екстремально короткій спідниці.

