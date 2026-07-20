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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: 46-річна американська акторка у прозорому топі блиснула пишними грудьми

В аутфіті Мінки Келлі поєдналися сміливий верх та елегантний низ.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Мінка Келлі

Мінка Келлі / © Getty Images

Американську акторку Мінку Келлі папараці, коли вона вийшла з шоу «Доброго ранку, Америко» у Нью-Йорку.

Для телевізійного ефіру зірка обрала досить сміливий аутфіт. На ній був сріблястий прозорий топ без рукавів, вкритий дрібними мерехтливими кристалами, які красиво переливалися на світлі. Під ним не було бюстгальтера, тож Мінка сміливо виблискувала своїми пишними грудьми.

Мінка Келлі / © Getty Images

Мінка Келлі / © Getty Images

Верх акторка скомбінувала з чорними широкими кюлотами, які надали образу елегантності, і з класичними чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

У Келлі було укладання з локонами і боковим проділом, макіяж з глянцеіим блиском на губах, лаконічні сережки у вухах і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
291
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