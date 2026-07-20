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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: 46-річна американська акторка у прозорому топі блиснула пишними грудьми
В аутфіті Мінки Келлі поєдналися сміливий верх та елегантний низ.
Американську акторку Мінку Келлі папараці, коли вона вийшла з шоу «Доброго ранку, Америко» у Нью-Йорку.
Для телевізійного ефіру зірка обрала досить сміливий аутфіт. На ній був сріблястий прозорий топ без рукавів, вкритий дрібними мерехтливими кристалами, які красиво переливалися на світлі. Під ним не було бюстгальтера, тож Мінка сміливо виблискувала своїми пишними грудьми.
Верх акторка скомбінувала з чорними широкими кюлотами, які надали образу елегантності, і з класичними чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.
У Келлі було укладання з локонами і боковим проділом, макіяж з глянцеіим блиском на губах, лаконічні сережки у вухах і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.