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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
514
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: акторка Ізабела Мерсед у сукні з "голим" верхом прийшла на прем'єру фільму "Супермен"

23-річна американська зірка у сміливому вбранні з'явилася на кіноподії у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ізабела Мерсед

Ізабела Мерсед / © Associated Press

Ізабела Мерсед відвідала у Лос-Анджелесі прем’єру супергеройського екшену «Супермен», у якому зіграла.

Ізабела Мерсед / © Associated Press

Ізабела Мерсед / © Associated Press

На червоній доріжці акторка постала у спокусливому образі. На ній була обтисла сукня, розшита чорними паєтками на спідниці, а верх був прозорим і трішки розшитий паєтками і бісером з флористичним мотивом. Під вбранням не було бюстгальтера, що додало її луку провокаційності.

Ізабела Мерсед / © Associated Press

Ізабела Мерсед / © Associated Press

Мерсед зробила зачіску з підкрученими кінчиками волосся, макіяж із довгими віями і чорними стрілками та чорний манікюр. У вухах в Ізабели були лаконічні золоті сережки з діамантами, а на руках — парні золоті широкі браслети і каблучки.

Ізабела Мерсед / © Associated Press

Ізабела Мерсед / © Associated Press

Про фільм:

Новий «Супермен» — це перший фільм оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна. Це історія про молодого Кларка Кента, який намагається збалансувати своє подвійне життя — журналіста і супергероя. Сповнений віри в добро людства, він стикається з наймогутнішим ворогом — Лексом Лютором (Ніколас Голт), який не зупиниться ні перед чим, щоб знищити символ надії.

В український прокат фільм «Супермен» виходить 10 липня.

Дата публікації
Кількість переглядів
514
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