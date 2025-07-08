Без бюстгальтера: акторка Ізабела Мерсед у сукні з "голим" верхом прийшла на прем'єру фільму "Супермен"

Ізабела Мерсед / © Associated Press

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Ізабела Мерсед відвідала у Лос-Анджелесі прем’єру супергеройського екшену «Супермен», у якому зіграла.

Ізабела Мерсед / © Associated Press

На червоній доріжці акторка постала у спокусливому образі. На ній була обтисла сукня, розшита чорними паєтками на спідниці, а верх був прозорим і трішки розшитий паєтками і бісером з флористичним мотивом. Під вбранням не було бюстгальтера, що додало її луку провокаційності.

Ізабела Мерсед / © Associated Press

Мерсед зробила зачіску з підкрученими кінчиками волосся, макіяж із довгими віями і чорними стрілками та чорний манікюр. У вухах в Ізабели були лаконічні золоті сережки з діамантами, а на руках — парні золоті широкі браслети і каблучки.

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Ізабела Мерсед / © Associated Press

Про фільм:

Новий «Супермен» — це перший фільм оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна. Це історія про молодого Кларка Кента, який намагається збалансувати своє подвійне життя — журналіста і супергероя. Сповнений віри в добро людства, він стикається з наймогутнішим ворогом — Лексом Лютором (Ніколас Голт), який не зупиниться ні перед чим, щоб знищити символ надії.

В український прокат фільм «Супермен» виходить 10 липня.