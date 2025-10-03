ТСН у соціальних мережах

Без бюстгальтера: акторка у прозорій сукні-павутині похизувалася стрункою фігурою у Парижі

Ясмін Фінні у сміливому аутфіті з’явилася на модному шоу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ясмін Фінні

Ясмін Фінні / © Getty Images

Британська акторка Ясмін Фінні відвідала фешнпоказ бренду Rick Owens, який відбувся у межах Паризького тижня моди. Дівчина привернула до себе увагу своїм відвертим луком.

Ясмін одягла на модну подію сміливу асиметричну сукню-павутину гарбузового відтінку, під якою були лише чорні стринги. Дівчина впевнено позувала перед фотографами, демонструючи струнку фігуру.

Ясмін Фінні / © Getty Images

Ясмін Фінні / © Getty Images

Лук Фінні доповнила чорними високими ботфортами і темно-коричневою шкіряною сумкою з ручками-ланцюжками. Вона зробила цікаву зачіску з двома тонкими довгими кісками і макіяж із помадою шоколадного відтінку.

Нагадаємо, у «голій» сукні і без бюстгальтера на Тижні моди у Парижі з’явилася також Гайді Клум.

