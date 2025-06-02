- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 561
- Час на прочитання
- 1 хв
Без бюстгальтера: Аманда Голден блиснула сосками дорогою з роботи
54-річна британська радіоведуча та акторка, як завжди, з'явилася на вулицях Лондона без білизни.
Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли йшла зі своєї роботи — зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.
Знаменитість цього разу одягла костюм кольору слонової кістки, який складався з жилета з ґудзиками в тон та накладними кишенями і короткої спідниці з кишенями. Під жилет Голден не одягла бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.
Аутфіт Аманда доповнила срібними босоніжками на шпильках і стьобаною сумкою кольору металік з ручками-ланцюжками.
У ведучої було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою і довгий молочний манікюр. На обличчя вона одягла масивні окуляри, шию прикрасила золотими ланцюжками, а руки — браслетами і каблучками.
Нагадаємо, Аманда Голден продемонструвала монохромний лук у блакитно-сірій гамі. На ній був жакет, блузка і коротка спідниця.