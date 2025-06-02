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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: Аманда Голден блиснула сосками дорогою з роботи

54-річна британська радіоведуча та акторка, як завжди, з'явилася на вулицях Лондона без білизни.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли йшла зі своєї роботи — зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Знаменитість цього разу одягла костюм кольору слонової кістки, який складався з жилета з ґудзиками в тон та накладними кишенями і короткої спідниці з кишенями. Під жилет Голден не одягла бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аутфіт Аманда доповнила срібними босоніжками на шпильках і стьобаною сумкою кольору металік з ручками-ланцюжками.

У ведучої було розпущене волосся, макіяж із рожевою помадою і довгий молочний манікюр. На обличчя вона одягла масивні окуляри, шию прикрасила золотими ланцюжками, а руки — браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Аманда Голден продемонструвала монохромний лук у блакитно-сірій гамі. На ній був жакет, блузка і коротка спідниця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
561
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