ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: американська акторка у сміливому луку блиснула сосками на прем'єрі фільму

42-річна Джеймі Чон завітала на кіноподію у прозорому лонгсліві.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джеймі Чон

Джеймі Чон / © Associated Press

Джеймі Чон відвідала прем’єру детективного фільму «Декстер: Воскресіння», яка відбулася у Лінкольн-центр у Нью-Йорку.

На івенті акторка з’явилася у відвертому аутфіті. На ній був коричневий прозорий лонгслів, розшитий паєтками, з коміром і V-подібним вирізом. Під ним не було бюстгальтера, тож Чон виблискувала перед присутніми сосками.

Джеймі Чон / © Associated Press

Джеймі Чон / © Associated Press

Верх зірка скомбінувала з блакитною спідницею міді з паєтками та білими босоніжками з ремінцями.

Джеймі Чон / © Associated Press

Джеймі Чон / © Associated Press

Джеймі розпустила волосся, зробила макіяж із рожевими рум’янами і ніжно-рожевою помадою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie