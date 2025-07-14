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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: американська акторка у сміливому луку блиснула сосками на прем'єрі фільму
42-річна Джеймі Чон завітала на кіноподію у прозорому лонгсліві.
Джеймі Чон відвідала прем’єру детективного фільму «Декстер: Воскресіння», яка відбулася у Лінкольн-центр у Нью-Йорку.
На івенті акторка з’явилася у відвертому аутфіті. На ній був коричневий прозорий лонгслів, розшитий паєтками, з коміром і V-подібним вирізом. Під ним не було бюстгальтера, тож Чон виблискувала перед присутніми сосками.
Верх зірка скомбінувала з блакитною спідницею міді з паєтками та білими босоніжками з ремінцями.
Джеймі розпустила волосся, зробила макіяж із рожевими рум’янами і ніжно-рожевою помадою.