Без бюстгальтера: американська акторка у сміливому луку блиснула сосками на прем'єрі фільму

Джеймі Чон / © Associated Press

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Джеймі Чон відвідала прем’єру детективного фільму «Декстер: Воскресіння», яка відбулася у Лінкольн-центр у Нью-Йорку.

На івенті акторка з’явилася у відвертому аутфіті. На ній був коричневий прозорий лонгслів, розшитий паєтками, з коміром і V-подібним вирізом. Під ним не було бюстгальтера, тож Чон виблискувала перед присутніми сосками.

Джеймі Чон / © Associated Press

Верх зірка скомбінувала з блакитною спідницею міді з паєтками та білими босоніжками з ремінцями.

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Джеймі Чон / © Associated Press

Джеймі розпустила волосся, зробила макіяж із рожевими рум’янами і ніжно-рожевою помадою.