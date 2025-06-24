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Без бюстгальтера: американська модель у шоколадній сукні з глибоким декольте позувала на івенті
28-річна Брукс Нейдер у пікантній сукні продемонструвала струнку фігуру.
Американська модель Брукс Нейдер відвідала святкування запуску колаборації Alice + Olivia x Ford Bronco Can’t Be Tamed, яка відбулася у Нью-Йорку. Позувала вона на цікавій фотозоні з автомобілем.
Для своєї появи манекенниця обрала пікантний образ. На ній була шоколадна сукня максі з американською проймою і глибоким декольте. Під вбранням не було бюстгальтера, що додало її аутфіту спокусливості. Брукс похизувалася гарними грудьми.
Нейдер зробила обємне укладання, з локонами, макіяж у ніжних відтінках і молочний манікюр. На обличчя вона одягла масивні окуляри-авіатори із коричневими лінзами, вуха прикрасила золотими великими сережками, шию — ланцюжком із золотою підвіскою, а на руках були золоті парні браслети і каблучки.
Нагадаємо, Брукс Нейдер у червоній сукні відвідала у Нью-Йорку прем’єру драми про спорт «F1: Фільм» із Бредом Піттом у головній ролі.