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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
263
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1 хв

Без бюстгальтера: американська модель у сукні з глибоким вирізом сходила до ресторану

Брукс Нейдер у пікантному образі блиснула пишним бюстом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американська модель Брукс Нейдер потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі, коли йшла на вечерю до ресторану.

Для свого виходу красуня обрала пікантний аутфіт. На ній була чорна сукня з пом’ятою фактурою, тоненькими зав’язками і глибоким вирізом. Під вбранням не було бюстгальтера, тож Брукс похизувалася пишними і спокусливими грудьми.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Свій лук Нейдер доповнила білою сумкою Hermes і золотистими босоніжками на шпильках. Модель зробила об’ємну зачіскою, ніжний макіяж і червоні манікюр і педикюр. Вуха вона прикрасила золотими широкими сережками-кільцями, руки — золотими широкими парними браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Брукс Нейдер у червоній сукні з драпуванням і без бретельок, яка просвічувалася, потрапила під приціл фотографів.

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