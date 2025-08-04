Без бюстгальтера: американська співачка відвертим вбранням викликала фурор на заході

Miss Kaniyah / © Getty Images

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Американська артистка Miss Kaniyah відвідала прем’єру нового сезону реалітішоу «Кабаре Джозелін у Каліфорнії» від Zeus Network, яка відбулася у кінотеатрі Cinepolis Luxury Cinemas Inglewood в Інглвуді.

Зірка викликала фурор своїм провокаційним луком. Вона з’явилася перед фотокамерами у відвертій напівпрозорій сукні перламутрового відтінку з галтером-ланцюжком, драпуванням і шлейфом. Вбрання мало оголений живіт і ледве прикривало груди Miss Kaniyah.

Miss Kaniyah / © Getty Images

Співачка зробила гладку зачіску з укладеними мокрими локонами, макіяж із пишними накладними віями та французький манікюр. Аутфіт артистка завершила золотими прикрасами і цікавою золотою сумочкою-клатчем.

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