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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: американська співачка відвертим вбранням викликала фурор на заході
Miss Kaniyah знає, що одягти, щоб привернути до себе увагу.
Американська артистка Miss Kaniyah відвідала прем’єру нового сезону реалітішоу «Кабаре Джозелін у Каліфорнії» від Zeus Network, яка відбулася у кінотеатрі Cinepolis Luxury Cinemas Inglewood в Інглвуді.
Зірка викликала фурор своїм провокаційним луком. Вона з’явилася перед фотокамерами у відвертій напівпрозорій сукні перламутрового відтінку з галтером-ланцюжком, драпуванням і шлейфом. Вбрання мало оголений живіт і ледве прикривало груди Miss Kaniyah.
Співачка зробила гладку зачіску з укладеними мокрими локонами, макіяж із пишними накладними віями та французький манікюр. Аутфіт артистка завершила золотими прикрасами і цікавою золотою сумочкою-клатчем.