Без бюстгальтера біля Ейфелової вежі: Зої Кравіц блиснула сосками на фотоколі у Парижі

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц приїхала до Парижа, де відвідала фотокол фільму «Спіймати на гарячому» («Caught Stealing»), який відбувся на терасі готелю Shangri-La Hotel Paris з красивим виглядом на Ейфелову вежу.

Для своєї появи зірка обрала пікантний лук. Вона одягла чорну шовкову спідницю максі з низьким посадженням і білий кроптоп на тонких бретельках, під яким не було бюстгальтера, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

Зої Кравіц / © Getty Images

Аутфіт Кравіц доповнила чорними мюлями на шпильках Manolo Blahnik Jada. Вона зробила хвилясте укладання з чубчиком, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і вуха прикрасила сережками-кільцями з трикаратними діамантами від боенду Jessica McCormack, амбасадоркою якого вона стала у 2024 році.

Нагадаємо, Зої Кравіц на фотокол у Лондоні одягла ніжну сукню міді відтінку вершкового масла з глибоким V-подібним декольте і рукавами-флатер.