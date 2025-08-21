- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 265
- Час на прочитання
- 1 хв
Без бюстгальтера біля Ейфелової вежі: Зої Кравіц блиснула сосками на фотоколі у Парижі
36-річна акторка і донька Ленні Кравіца зараз займається промотуром нової стрічки, у якій вона зіграла.
Зої Кравіц приїхала до Парижа, де відвідала фотокол фільму «Спіймати на гарячому» («Caught Stealing»), який відбувся на терасі готелю Shangri-La Hotel Paris з красивим виглядом на Ейфелову вежу.
Для своєї появи зірка обрала пікантний лук. Вона одягла чорну шовкову спідницю максі з низьким посадженням і білий кроптоп на тонких бретельках, під яким не було бюстгальтера, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.
Аутфіт Кравіц доповнила чорними мюлями на шпильках Manolo Blahnik Jada. Вона зробила хвилясте укладання з чубчиком, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і вуха прикрасила сережками-кільцями з трикаратними діамантами від боенду Jessica McCormack, амбасадоркою якого вона стала у 2024 році.
Нагадаємо, Зої Кравіц на фотокол у Лондоні одягла ніжну сукню міді відтінку вершкового масла з глибоким V-подібним декольте і рукавами-флатер.