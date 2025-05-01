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Без бюстгальтера: британська акторка в мереживній сукні з'явилася на прем'єрі фільму "Громовержці*"
Ганна Джон-Кеймен у пікантному вбранні з’явилася на прем’єрі супергеройського екшену від Marvel.
Британська акторка Ганна Джон-Кеймен відвідала прем’єру фільму «Громове́ржці*» в театрі «Долбі» у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці зірка з’явилася у закритій чорній мереживній сукні з довгими рукавами й невеликим шлейфом, під якою не було бюстгальтера. Вбрання мало високий розріз до стегна, виріз на тулубі і перламутрові квіткові аплікації з леліток.
Аутфіт Джон-Кеймен доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зібрала волосся у гладкий хвіст, зробила макіяж із червоною помадою, прикрасила вуха сережками-люстрами з камінням, а руки — каблучками з камінням.
Нагадаємо, фільм «Громовержці*» від 1 травня в українському прокаті.