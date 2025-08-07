Без бюстгальтера: британська модель у блакитному вбранні позувала на нічному Занзібарі

Джессіка Гейл

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Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram новою світлиною з відпустки на Занзібарі.

Цього разу білявка сфотографувалася у нічну пору біля басейну. Вона позувала у ніжному і пікантному водночас образі. На Джес було блакитне вбрання, яке складалося зі спідниці і двох смужок, які прикривали її спокусливі груди. На дівчині не було бюстгальтера.

Джессіка Гейл

Гейл розпустила волосся і зробила легкий макіяж із пишними накладними віями і бежевою помадою.

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Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл похизувалася стрункою фігурою у романтичному жовтому купальнику з рюшами.