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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: британська модель у блакитному вбранні позувала на нічному Занзібарі
Джессіка Гейл продемонструвала спокусливий аутфіт на відпочинку.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — поділилася в Instagram новою світлиною з відпустки на Занзібарі.
Цього разу білявка сфотографувалася у нічну пору біля басейну. Вона позувала у ніжному і пікантному водночас образі. На Джес було блакитне вбрання, яке складалося зі спідниці і двох смужок, які прикривали її спокусливі груди. На дівчині не було бюстгальтера.
Гейл розпустила волосся і зробила легкий макіяж із пишними накладними віями і бежевою помадою.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл похизувалася стрункою фігурою у романтичному жовтому купальнику з рюшами.