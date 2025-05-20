Без бюстгальтера: Дакота Джонсон прийшла на івент у мерехтливій сукні, яка просвічувалася

Дакота Джонсон / © Associated Press

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Дакота Джонсон стала гостею вечері Women in Motion, організованої модним конгломератом Kering, яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.

На заході вшановують і підтримують жінок, які присвятили своє життя кінематографу.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Акторка зʼявилася на івенті у пікантному образі. На ній була обтисла мерехтлива сукня максі, розшита кристалами, від бренду Gucci. Вбрання мало галтер і американську пройму. А ще воно просвічувалося, тому крізь тонку тканину були помітні нюдові труси. Дакота була без бюстгальтера і це мало сексуальний вигляд.

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Дакота Джонсон / © Associated Press

Аутфіт Джонсон доповнила зібраною зачіскою, з випущеними спереду пасмами, макіяжем із акцентом на очах, нюдовим манікюром і цікавими сережками-сніжинками з камінням.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Нагадаємо, до речі у схожій сукні від Gucci на цьому заході з’явилася Голлі Беррі.