Без бюстгальтера: Діта фон Тіз у розкішній напівпрозорій сукні відвідала відкриття фестивалю бурлеску
Діва бурлеску продемонструвала прекрасний вигляд на заході у Німеччині.
Діта фон Тіз стала гостею відкриття першого Міжнародного німецького фестивалю бурлеску в Гамбурзі.
На заході королева бурлеску постала у розкішному образі у стилі пін-ап. На ній була бежева напівпрозора сітчаста сукня максі, прикрашена вишивкою і стразами та мереживом на декольте. Під вбранням не було бюстгальтера, що додало її луку пікантності. Талію вона підкреслила тонким блискучим ремінцем.
Аутфіт фон Тіз доповнила краплевидними діамантовими сережками, сірими босоніжками і сірим атласним клатчем. Вона зробила фірмову ретрозачіску й улюблений макіяж із бездоганним порцеляновим кольором обличчя, чорними стрілками, довгими віями і червоною помадою.
Нагадаємо, Діта фон Тіз одягла на прем’єру свого нового шоу у Лондоні блискучу сукню приталеного силуету, розшиту камінням, стразами й лелітками.