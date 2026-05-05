Без бюстгальтера: смілива Doja Cat у "голій" сукні блиснула пишними грудьми на Met Gala

Doja Cat / © Getty Images

Реклама

Doja Cat, яка обожнє епатувати пубіку своїми провокаційними луками, і цього разу привернула до себе увагу своєю сміливістю. Знаменитість продемонструвала на головній модній події року — на Балу Інституту костюма Met Gala — одразу два образи.

Перший лук був елегантним — реперка з’явилася у силікованій темно-бежевій сукні Saint Laurent довжини максі з відсилкою до грецької статуї. Вбрання мало довгі рукави, драпування, золоте кільце на одному плечі і високий розріз до стегна. Сукню реперка скомбінувала з коричневими лакованими мюлями Kiki на високих платформах і підборах.

Doja Cat / © Associated Press

У неї було хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками і коричневою помадою і довгий нюдовий манікюр з декором. Вуха зірка прикрасила розкішними сережками-квітами з камінням, а на руці була каблучка з великим діамантом.

Реклама

Doja Cat / © Associated Press

Інший аутфіт красуні був відвертим — у ньому вона постала вже на самому святкуванні. Doja Cat позувала перед фотографами у прозорій бежевій сукні з драпуванням теж від Saint Laurent, під яким не було бюстгальтера, а лише нюдові труси. У ній реперка виблискувала гарними пишними грудьми із золотистими конусними наліпками. Для цього луку реперка змінила сережки на масивні золоті.

Doja Cat / © Getty Images

Новини партнерів