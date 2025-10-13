Без бюстгальтера: Джоді Тернер-Сміт потрапила до об'єктивів папараці на фермерському ринку

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт потрапила до об’єктивів папараці на фермерському ринку у Студіо-Сіті, Каліфорнія. Акторка обирала для себе фрукти.

Вона постала там у повсякденному образі. На Джоді була блакитна майка в рубчик, під якою не було бюстгальтера, і світлі джинси.

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Волосся зірка зібрала у низький хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі і прикрасила руки золотими браслетами і каблучками. Лук Терне-Сміт завершила бежевою сумкою.

