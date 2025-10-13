ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: Джоді Тернер-Сміт потрапила до об'єктивів папараці на фермерському ринку

39-річна британська акторка сходила на закупи.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джоді Тернер-Сміт

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт потрапила до об’єктивів папараці на фермерському ринку у Студіо-Сіті, Каліфорнія. Акторка обирала для себе фрукти.

Вона постала там у повсякденному образі. На Джоді була блакитна майка в рубчик, під якою не було бюстгальтера, і світлі джинси.

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Волосся зірка зібрала у низький хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі і прикрасила руки золотими браслетами і каблучками. Лук Терне-Сміт завершила бежевою сумкою.

Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт у червоно-чорній сукні і з об’ємною зачіскою з’явилася на презентації ексклюзивних 3D-кадрів фільму «Трон: Арес», у якому вона зіграла.

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie