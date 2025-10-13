- Дата публікації
Без бюстгальтера: Джоді Тернер-Сміт потрапила до об'єктивів папараці на фермерському ринку
39-річна британська акторка сходила на закупи.
Джоді Тернер-Сміт потрапила до об’єктивів папараці на фермерському ринку у Студіо-Сіті, Каліфорнія. Акторка обирала для себе фрукти.
Вона постала там у повсякденному образі. На Джоді була блакитна майка в рубчик, під якою не було бюстгальтера, і світлі джинси.
Волосся зірка зібрала у низький хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі і прикрасила руки золотими браслетами і каблучками. Лук Терне-Сміт завершила бежевою сумкою.
Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт у червоно-чорній сукні і з об’ємною зачіскою з’явилася на презентації ексклюзивних 3D-кадрів фільму «Трон: Арес», у якому вона зіграла.