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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: Джулія Гарнер у червоному жакеті на голе тіло вийшла в світ
Акторка привернула увагу яскравим вбранням з глибоким декольте.
Джулію Гарнер папараці зазнімкували в районі Мідтаун у Нью-Йорку. Вона продемонструвала на вулицях міста яскравий лук.
На акторці був червоний костюм, який складався з широких штанів і подовженого приталеного жакета з шалевими лацканами, одягнений на голе тіло. Головним акцентом її образу стало глибоке декольте майже до пупка.
Костюм вона поєднала з чорними гостроносими туфлями на підборах і невеликою білою сумкою, яку тримала під рукою. Також акторка несла чорні сонцезахисні окуляри.
Гарнер зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. У вухах у неї були невеликі золоті сережками з чорним камінням.
Нагадаємо, Джулія Гарнер взяла участь у фешншоу Vogue World, де продефілювала в образі Марії-Антуанетти.