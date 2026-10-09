Без бюстгальтера: Джулія Гарнер у червоному жакеті на голе тіло вийшла в світ

Джулія Гарнер / © Getty Images

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Джулію Гарнер папараці зазнімкували в районі Мідтаун у Нью-Йорку. Вона продемонструвала на вулицях міста яскравий лук.

На акторці був червоний костюм, який складався з широких штанів і подовженого приталеного жакета з шалевими лацканами, одягнений на голе тіло. Головним акцентом її образу стало глибоке декольте майже до пупка.

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Джулія Гарнер / © Getty Images

Костюм вона поєднала з чорними гостроносими туфлями на підборах і невеликою білою сумкою, яку тримала під рукою. Також акторка несла чорні сонцезахисні окуляри.

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Гарнер зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. У вухах у неї були невеликі золоті сережками з чорним камінням.

Нагадаємо, Джулія Гарнер взяла участь у фешншоу Vogue World, де продефілювала в образі Марії-Антуанетти.

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