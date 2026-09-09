Без бюстгальтера: папараці зазнімкували Флоренс П’ю у Венеції

Флоренс П’ю / © Getty Images

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Папараці зазнімкували Флоренс П’ю під час її появи у Венеції. Вона постала там у монохромному вбранні темно-синього кольору.

На ній був лаконічний топ без рукавів з круглим вирізом, під яким не було бюстгальтера. Верх акторка поєднала з широкими штанями з завищеною талією, стрілками і розрізами з боків.

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Флоренс П’ю / © Getty Images

Аутфіт Флоренс доповнила чорними атласними босоніжками на високих шпильках і шкіряною сумкою з короткими ручками, металевими заклепками та великим декоративним замком.

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На ній також були вузькі прямокутні сонцезахисні окуляри, золоті сережки-кільця, годинник і браслет у вигляді змії.

Біляве волосся зірка зібрала в недбалий високий пучок і прикрасила його сіро-темно-синьою хусткою. У макіяжі вона зробила акцент на нюдовій помаді.

Нагадаємо, Флоренс П’ю на прем’єру фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» прийшла в розкішній срібній сукні креативного дизайну від бренду Tamara Ralph.

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