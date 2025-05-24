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Без бюстгальтера: Голлі Беррі у мереживній "голій" сукні з'явилася на церемонії закриття Каннського кінофестивалю
58-річна акторка у сміливому вбранні вийшла на червону доріжку у Каннах.
На Лазуровому узбережжі відбулася церемонія закриття 78-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці з’явилася Голлі Беррі, яка цьогоріч була членкинею журі.
Акторка обрала для своєї появи романтичний і сміливий образ водночас. На ній була кутюрна біла мереживна «гола» сукня з весняної колекції 2025 бренду Christian Dior. Під нею не було бюстгальтера, тож Голлі виблискувала перед присутніми своїми пишними грудьми. На талії був чорний оксамитовий тонкий ремінець-стрічка з бантом.
Аутфіт Беррі доповнила чорними оксамитовими босоніжками на екстремально високій платформі і підборах.
Голлі зробила укладання з локонами, макіяж у бронзово-персикових відтінках, молочний манікюр і завершила лук діамантовими прикрасами.
Нагадаємо, Голлі Беррі на одному із заходів у Каннах з’явилася в елегантній корсетній сукні бордового кольору без бретельок і з цікавою детталю.