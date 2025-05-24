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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1 хв

Без бюстгальтера: Голлі Беррі у мереживній "голій" сукні з'явилася на церемонії закриття Каннського кінофестивалю

58-річна акторка у сміливому вбранні вийшла на червону доріжку у Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Голлі Беррі

Голлі Беррі / © Associated Press

На Лазуровому узбережжі відбулася церемонія закриття 78-го Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці з’явилася Голлі Беррі, яка цьогоріч була членкинею журі.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Акторка обрала для своєї появи романтичний і сміливий образ водночас. На ній була кутюрна біла мереживна «гола» сукня з весняної колекції 2025 бренду Christian Dior. Під нею не було бюстгальтера, тож Голлі виблискувала перед присутніми своїми пишними грудьми. На талії був чорний оксамитовий тонкий ремінець-стрічка з бантом.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Аутфіт Беррі доповнила чорними оксамитовими босоніжками на екстремально високій платформі і підборах.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі зробила укладання з локонами, макіяж у бронзово-персикових відтінках, молочний манікюр і завершила лук діамантовими прикрасами.

Голлі Беррі / © Associated Press

Голлі Беррі / © Associated Press

Нагадаємо, Голлі Беррі на одному із заходів у Каннах з’явилася в елегантній корсетній сукні бордового кольору без бретельок і з цікавою детталю.

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