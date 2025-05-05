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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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191
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1 хв

Без бюстгальтера і в штанях з низьким вирізом: співачка у вінтажному луку від Roberto Cavalli вийшла в світ

Tyla одягла на вечірку стильне вбрання з пікантним акцентом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Tyla

Tyla / © Getty Images

Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, відома під псевдонімом Tyla, потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Дівчина відвідала одну з вечірок, яку влаштували напередодні найважливішого вечора моди — Met Gala.

Для свого виходу зірка обрала вінтажний ансамбль із крокодилячим принтом з колекції весна-літо 2011 бренду Roberto Cavalli. Вбрання складалося з приталеного жакета з одним ґудзиком, який вона одягла на голе тіло, і штанів з низьким вирізом.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфіт Tyla доповнила срібними босоніжками на шпильках і з ремінцями, які вона застебнула зверху штанів, що нині у тренді.

Артистка мала довгу перуку, насичений вечірній макіяж, нюдовий манікюр і білий педикюр. Довгі сережки завершили лук Тайли.

Нагадаємо, Tyla на Victoria’s Secret Fashion Show у Нью-Йорку з’явилася у рожевій асиметричній сукні зі шлейфом, яка наполовину оголювала її тіло, прикрашеній білим і червоним бісером.

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