Без бюстгальтера і в «боксерських» кросівках: Надя Дорофєєва продемонструвала стильний лук із пікантним акцентом

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram Stories нове селфі, на якому продемонструвала стильний образ із пікантним акцентом.

Артистка позувала у білій обтислій футболці, під якою не було бюстгальтера, білій сорочці, яку спустила з одного плеча, і в чорних мінішортах із білими смужками по боках.

Аутфіт красуня доповнила трендовими «боксерськими» кросівками від Miu Miu і чорною сумкою. Волосся Надя зібрала у низький хвіст і завершила лук лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва у кокетливому образі від українського бренду виступила на галавечері у Лондоні.