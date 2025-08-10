- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 361
- Час на прочитання
- 1 хв
Без бюстгальтера і в «боксерських» кросівках: Надя Дорофєєва продемонструвала стильний лук із пікантним акцентом
Артистка має чудове відчуття стилю.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram Stories нове селфі, на якому продемонструвала стильний образ із пікантним акцентом.
Артистка позувала у білій обтислій футболці, під якою не було бюстгальтера, білій сорочці, яку спустила з одного плеча, і в чорних мінішортах із білими смужками по боках.
Аутфіт красуня доповнила трендовими «боксерськими» кросівками від Miu Miu і чорною сумкою. Волосся Надя зібрала у низький хвіст і завершила лук лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва у кокетливому образі від українського бренду виступила на галавечері у Лондоні.