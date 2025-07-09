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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
437
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1 хв

Без бюстгальтера і в мереживній сукні: венесуельська акторка у відвертому аутфіті позувала на прем'єрі "Супермена"

Марія Габріела де Фарія одягла на кіноподію провокаційне вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Марія Габріела де Фарія

Марія Габріела де Фарія / © Associated Press

Венесуельська акторка Марія Габріела де Фарія відвідала лос-анджелеську прем’єру супергеройського екшну «Супермен», у якому вона знялася.

На червону доріжку красуня вийшла у сміливому образі. На ній була чорна мереживна сукня, розшита паєтками у вигляді анімалістичного принта.

Марія Габріела де Фарія / © Associated Press

Марія Габріела де Фарія / © Associated Press

Вбрання мало високу горловину, яка ззаду переходила у шлейф, і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. Під сукнею не було бюстгальтера, що додало її аутфіту провокаційності.

Марія Габріела де Фарія / © Associated Press

Марія Габріела де Фарія / © Associated Press

Марія Габріела доповнила лук чорними шкіряними туфлями на шпильках. акторка заплела волосся у косу, зробила макіяж із темно-бежевою помадою і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-смужками з діамантами, а руки — каблучками з камінням.

Марія Габріела де Фарія / © Associated Press

Марія Габріела де Фарія / © Associated Press

Про фільм:

Новий «Супермен» — це перший фільм оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна. Це історія про молодого Кларка Кента, який намагається збалансувати своє подвійне життя — журналіста і супергероя. Сповнений віри в добро людства, він стикається з наймогутнішим ворогом — Лексом Лютором (Ніколас Голт), який не зупиниться ні перед чим, щоб знищити символ надії.

В український прокат фільм «Супермен» виходить 10 липня.

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