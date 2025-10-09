- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Без бюстгальтера і в прозорій сукні: Міа Гот у відвертому образі позувала на прем’єрі фільму
31-річна британська акторка у готичному аутфіті презентувала стрічку, у якій зіграла.
Міа Гот відвідала прем’єру фільму «Франкенштейн», яка відбулася у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Це адаптація класичного роману Мері Шеллі 1818 року, у якій вона зіграла.
На івенті зірка з’явилася у сміливому аутфіті. Гот була одягнена у чорну прозору мереживну мінісукню вільного силуету із дебютної колекції весна-літо 2026 Джонатана Андерсона для бренду Dior.
Вбрання було також прикрашене квітковими аплікаціями і мало невелику чорну накидку із завязками-бантом. Під нього Міа одягла лише чорні труси.
Лук Гот доповнила чорними сатиновими босоніжками. Вона зробила зачіску «Мальвінка», макіяж із чорними стрілками і нюдовий манікюр. Вуха акторка прикрасила сережками-квітами з камінням віж Tiffany & Co., а на руці красувалася каблучка з цього самого комплекту.
Нагадаємо, Міа Гот на Венеційському кінофестивалі сяяла у вечірній шовковій чорній сукні по фігурі від бренду Christian Dior.