ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера і в прозорій сукні: Міа Гот у відвертому образі позувала на прем’єрі фільму

31-річна британська акторка у готичному аутфіті презентувала стрічку, у якій зіграла.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Міа Гот

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот відвідала прем’єру фільму «Франкенштейн», яка відбулася у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Це адаптація класичного роману Мері Шеллі 1818 року, у якій вона зіграла.

На івенті зірка з’явилася у сміливому аутфіті. Гот була одягнена у чорну прозору мереживну мінісукню вільного силуету із дебютної колекції весна-літо 2026 Джонатана Андерсона для бренду Dior.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Вбрання було також прикрашене квітковими аплікаціями і мало невелику чорну накидку із завязками-бантом. Під нього Міа одягла лише чорні труси.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Лук Гот доповнила чорними сатиновими босоніжками. Вона зробила зачіску «Мальвінка», макіяж із чорними стрілками і нюдовий манікюр. Вуха акторка прикрасила сережками-квітами з камінням віж Tiffany & Co., а на руці красувалася каблучка з цього самого комплекту.

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Нагадаємо, Міа Гот на Венеційському кінофестивалі сяяла у вечірній шовковій чорній сукні по фігурі від бренду Christian Dior.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie