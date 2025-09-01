ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера і в прозорій сукні: трансгендерна акторка у сміливому образі позувала на фотоколі у Венеції

Індія Мур обрала для своєї появи стильне шоколадне вбрання від Saint Laurent.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Індія Мур

Індія Мур / © Associated Press

Трансгендерна американська акторка і модель Індія Мур, яка відома за ролю Ейнджел Євангелісти у серіалі «Поза», у межах Венеційського кінофестивалю взяла участь у фотоколі комедійно-драматичного фільму-антології сценариста і режисера Джима Джармуша — «Батько, мати, сестра, брат», у якому вона зіграла.

Індія Мур / © Associated Press

Індія Мур / © Associated Press

На івенті знаменитість постала у сміливому луку, у якому мала гарний і стрункий вигляд. На Індії була трикотажна сукня по фігурі шоколадного відтінку в рубчик із колекції прет-а-порте весна-літо 2023 бренду Saint Laurent.

Вбрання мало високу горловину і довгі рукави. А ще воно просвічувалося, що додало її образу пікантності. Під сукню вона одягла труси в тон і була без бюстгальтера.

Індія Мур / © Associated Press

Індія Мур / © Associated Press

Мур доповнила аутфіт коричневими гостроносими туфлями, об’ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із акцентом на червоній помаді і нюдово-золотим манікюром. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а на руці був широкий золотий браслет.

Індія Мур / © Associated Press

Індія Мур / © Associated Press

Нагадаємо, Індія Мур на презентації колаборації Кім Кардашян Skims х Swarovski у Нью-Йорку прийшла у «голій» сукні максі в сітку, прикрашеній кристалами.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie