Без бюстгальтера і в прозорій сукні: трансгендерна акторка у сміливому образі позувала на фотоколі у Венеції

Індія Мур / © Associated Press

Трансгендерна американська акторка і модель Індія Мур, яка відома за ролю Ейнджел Євангелісти у серіалі «Поза», у межах Венеційського кінофестивалю взяла участь у фотоколі комедійно-драматичного фільму-антології сценариста і режисера Джима Джармуша — «Батько, мати, сестра, брат», у якому вона зіграла.

На івенті знаменитість постала у сміливому луку, у якому мала гарний і стрункий вигляд. На Індії була трикотажна сукня по фігурі шоколадного відтінку в рубчик із колекції прет-а-порте весна-літо 2023 бренду Saint Laurent.

Вбрання мало високу горловину і довгі рукави. А ще воно просвічувалося, що додало її образу пікантності. Під сукню вона одягла труси в тон і була без бюстгальтера.

Мур доповнила аутфіт коричневими гостроносими туфлями, об’ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із акцентом на червоній помаді і нюдово-золотим манікюром. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а на руці був широкий золотий браслет.

Нагадаємо, Індія Мур на презентації колаборації Кім Кардашян Skims х Swarovski у Нью-Йорку прийшла у «голій» сукні максі в сітку, прикрашеній кристалами.