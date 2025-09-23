- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
- 8
- 1 хв
Без бюстгальтера і в смугастих штанях: новий осінній лук Аманди Голден
53-річна британська радіоведуча не любить носити білизну.
Аманда Голден вже традиційно потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.
Знаменитість продемонструвала новий осінній аутфіт. Білявка була одягнена у білу водолазку в рубчик, під якою не було бюстгальтера.
Верх вона скомбінувала з сірими смугастими штанями-палацо з баскою і стрілками. Взута радіоведуча була у сірі замшеві туфлі-човники. У руці Голден несла сумку з крокодилячої шкіри.
Аутфіт Аманда доповнила масивними окулярами у золотій оправі, лаконічними сережками, золотими браслетами і каблучками. Вона зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із помадою кольору курної троянди і молочний манікюр.
Нагадаємо, минулого разу Аманда Голден одягла прозору блузку і шкіряні кюлоти.