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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера і з глибоким вирізом: норвезько-сомалійська акторка у відвертій сукні привернула увагу папараці
Аліша Бо у сміливому вбранні продемонструвала струнку фігуру.
До об’єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила норвезько-сомалійська акторка Аліша Бо. Дівчина привернула увагу своїм провокаційним луком.
На ній була смілива чорна сукня з максі, яка складалася з шовку і мережива. Вбрання мало американську пройму, глибокий виріз, вирізи по боках і розріз спереду на спідниці. Зірка мала стрункий і привабливий вигляд.
Аутфіт Бо доповнила чорними туфлями на високій платформі і підборах, а також чорнолю сумкою.
Аліша зробила хвилясте укладання із заплетеними кісками, макіяж із чорними стрілками і коричневою помадою, а також перламутровий манікюр. На шиї у неї був оксамитовий фіолетовий чокер із намистинами, а на талії була фіолетова стрічка.