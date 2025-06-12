Без бюстгальтера і з глибоким вирізом: норвезько-сомалійська акторка у відвертій сукні привернула увагу папараці

Аліша Бо / © Getty Images

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До об’єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила норвезько-сомалійська акторка Аліша Бо. Дівчина привернула увагу своїм провокаційним луком.

На ній була смілива чорна сукня з максі, яка складалася з шовку і мережива. Вбрання мало американську пройму, глибокий виріз, вирізи по боках і розріз спереду на спідниці. Зірка мала стрункий і привабливий вигляд.

Аліша Бо / © Getty Images

Аутфіт Бо доповнила чорними туфлями на високій платформі і підборах, а також чорнолю сумкою.

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Аліша зробила хвилясте укладання із заплетеними кісками, макіяж із чорними стрілками і коричневою помадою, а також перламутровий манікюр. На шиї у неї був оксамитовий фіолетовий чокер із намистинами, а на талії була фіолетова стрічка.