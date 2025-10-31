Без бюстгальтера і з оголеним верхом: Теяна Тейлор у провокаційному образі викликала фурор на івенті

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор відвідала захід Time100 Next на пірсі у Нью-Йорку. Для своєї появи вона обрала провокаційний образ із колекції прет-а-порте весна-літо 2026 від дизайнера Гайдера Акерманна для бренду Tom Ford.

На зірці було чорне вбрання, яке складалося з прозорої спідниці максі з ниткою, яка з’єднувала спідницю і галтер. Її верх був оголеним і, крім того на ній не булол бюстгальтера.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Аутфіт Теяна доповнила чорним подовженим жакетом без ґудзиків, з білою хусткою-паше і білими манжетами.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Тейлор зробила об’ємну коротку зачіску, насичений макіяж і нюдовий манікюр. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руці каблучка.

Нагадаємо, Теяна Тейлор на прем’єрі юридичного драматичного серіалу «Все чесно» у Лондоні з’явилася у шкіряному крокодилячому вбранні від бренду Tamara Ralph.