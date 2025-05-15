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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера і за руку з Томом Крузом: Пом Клементьєфф у сукні з глибоким вирізом позувала на червоній доріжці

Акторка у сміливому вбранні від бренду Loewe з’явилася на Каннському кінофестивалі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пом Клементьєфф

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Пом Клементьєфф разом зі своїми колегами із восьмої частини легендарної франшизи презентувала на Каннському кінофестивалі шпигунський бойовик «Місія неможлива: Фінальна розплата». Показ відбувся поза конкурсом.

Пом Клементьєфф із колегами з фільму «Місія неможливо» / © Associated Press

Пом Клементьєфф із колегами з фільму «Місія неможливо» / © Associated Press

Акторка, незважаючи на строгий дрескод заходу, який забороняє приходити на червону доріжку у відвертих вбраннях, вирішила обрати для своєї появи сміливий лук. Пом постала перед фотокамерами у ніжно-лавандовій сукні максі з американською проймою, драпуванням, яке струмливо спадало донизу, і розрізом спереду на спідниці з колекції Loewe осінь 2025 року.

Пом Клементьєфф із колегами з фільму / © Associated Press

Пом Клементьєфф із колегами з фільму / © Associated Press

Головним акцентом у її аутфіті був глибокий V-подібний виріз. Оскільки під вбранням не було бюстгальтера, Клементьєфф виблискувала спокусливими грудьми — як спереду, так і по боках.

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Пом Клементьєфф / © Associated Press

А ще зірка продемонструвала присутнім свою майже повністю оголену спину.

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Лук білявка доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах. Пом зібрала волосся у гладку зачіску, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і лавандовий манікюр. Акторка прикрасила вуха довгими срібними сережками з камінням, а руки — каблучками з камінням.

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Пом Клементьєфф / © Associated Press

Пом Клементьєфф із колегами з фільму / © Associated Press

Пом Клементьєфф із колегами з фільму / © Associated Press

Нагадаємо, Пом Клементьєфф на фотоколі з’явилася в асиметричній сукні кольору вівсянки, у якій вона продемонструвала стрункі ноги.

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