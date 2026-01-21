ТСН у соціальних мережах

Без бюстгальтера: ірландська телезірка у лакованому жакеті з відвертим декольте вийшла в світ

Мойра Гіггінс у пікантному образі total black привернула увагу.

Автор публікації
Аліна Онопа
Мойра Гіггінс

Мойра Гіггінс / © Getty Images

Ірландська телезірка Мойра Гіггінс потрапила до обʼєктивів папараці у Беттері-Парк-Сіті, у Нью-Йорку.

Знаменитість привернула до себе увагу своїм ефектним образом із пікантним акцентом. На ній був чорний шкіряний лакований костюм. Він складався з довгої спідниці з високим розрізом збоку і жакета з високим коміром і відвертим декольте. На Мойрі не було бюстгальтера, тож вона виблискувала своїм гарним бюстом.

Мойра Гіггінс / © Getty Images

Мойра Гіггінс / © Getty Images

Аутфіт телезірка доповнила чорними капроновими колготами, чорними туфлями з прозорими вставками на шпильках і чорною сумкою Hermès Birkin. У неї було акуратне укладання і макіяж із чорними стрілками і бежевою помадою.

