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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: канадська акторка у відвертій сукні продемонструвала оголені груди

40-річна Серінда Свон обрала для свого виходу вбрання, яке просвічується.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Серінда Свон

Серінда Свон / © Getty Images

Увагу папараці на вулицях Лос-Анджелеса привернула канадська акторка і фотомодель Серінда Свон. Дівчина вийшла у світ у провокаційному аутфіті.

На ній була відверта сукня кольору марсала з круглим вирізом і романтичними рюшами на подолі. Вбрання просвічувалося, а оскільки під ним не було бюстгальтера, то Серінда виблискувала своїми оголеними грудьми.

Серінда Свон / © Getty Images

Серінда Свон / © Getty Images

Образ акторка доповнила чорним вкороченим жакетом, який накинула на плечі, чорними босоніжками на платформах і підборах, а також чорною сумкою.

У Серінди була скромна зачіска, ніжний макіяж і червоний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки, на шиї — золоті ланцюжки з підвіскою, а на руках — золоті каблучки.

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