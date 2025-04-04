- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
Без бюстгальтера: канадська акторка у відвертій сукні продемонструвала оголені груди
40-річна Серінда Свон обрала для свого виходу вбрання, яке просвічується.
Увагу папараці на вулицях Лос-Анджелеса привернула канадська акторка і фотомодель Серінда Свон. Дівчина вийшла у світ у провокаційному аутфіті.
На ній була відверта сукня кольору марсала з круглим вирізом і романтичними рюшами на подолі. Вбрання просвічувалося, а оскільки під ним не було бюстгальтера, то Серінда виблискувала своїми оголеними грудьми.
Образ акторка доповнила чорним вкороченим жакетом, який накинула на плечі, чорними босоніжками на платформах і підборах, а також чорною сумкою.
У Серінди була скромна зачіска, ніжний макіяж і червоний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки, на шиї — золоті ланцюжки з підвіскою, а на руках — золоті каблучки.