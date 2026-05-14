- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 239
- Час на прочитання
- 1 хв
Без бюстгальтера: канадська співачка у мереживній напівпрозорій сукні позувала на Каннському кінофестивалі
Шарлотта Карден у чорному вбранні від Saint Laurent відвідала прем’єру фільму у межах кінофестивалю на Лазуровому узбережжі.
Канадська співачка Шарлотта Карден привернула увагу своїм пікантним образом на червоній доріжці у другий день Каннського кінофестивалю.
Артистка з’явилася перед фотографами у чорній мереживній напівпрозорій сукні максі з американською проймою від Saint Laurent, у якій мала стрункий і привабливий вигляд. Під вбранням не було бюстгальтера, тож Шарлотта сміливо виблискувала гарними грудьми.
Зірка зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і манікюр «френч». Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, а руки — каблучками з діамантами.