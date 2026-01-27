ТСН у соціальних мережах

Без бюстгальтера: Карлі Клосс блиснула грудьми на Тижні високої моди у Парижі

33-річна американська топмодель і продюсерка сходила на фешншоу бренду Christian Dior.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Getty Images

Папараці заскочили Карлі Клосс, коли вона прибула на показ Christian Dior Haute Couture Week весна-літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі. Через чотири місяці після народження третьої дитини вона має чудовий вигляд.

Карлі Клосс / © Getty Images

Карлі Клосс / © Getty Images

Із автівки Карлі вийшла у чорній сукні з рукавами три чверті та асиметричним подолом. Від спалахів фотокамер її вбрання просвічувалось й оскільки на моделі не було бюстгальтера, вона виблискувала своїми грудьми.

Аутфіт Клосс доповнила чорними лакованими туфлями з крокодилячим тисненням на шпильках та чорною шкіряною сумкою. Модель зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, і зробила ніжний макіяж.

Нагадаємо, Карлі Клосс показала, що виростила на своєму городі.

