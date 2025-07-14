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Без бюстгальтера: Ліла Мосс у сукні Ralph Lauren блиснула сосками на Вімблдонському чемпіонаті
Модель, дочка Кейт Мосс, в образі з пікантним акцентом з'явилася на Вімблдоні.
Ліла Мосс відвідала фінал Вімблдонського чемпіонату з тенісу у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні. У його межах вона побувала на заході у номері Ralph Lauren Centre Court Suite у Вімблдоні.
Дівчина позувала у темно-синій сукні по фігурі довжини міді і без рукавів від Ralph Lauren. Вбрання мало вузький виріз зі шнурівкою. Під нього Мосс не одягла бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.
Аутфіт модель доповнила білими босоніжками і білою сумкою. Вона зробила гладкий пучок, ніжний макіяж із рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки – браслетом із камінням і каблучкою.
Нагадаємо, Ліла Мосс на Тижні моди в Парижі з’явилась у прозорому топі та асиметричній пудровій спідниці з рюшами.