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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: Ліла Мосс у сукні Ralph Lauren блиснула сосками на Вімблдонському чемпіонаті

Модель, дочка Кейт Мосс, в образі з пікантним акцентом з'явилася на Вімблдоні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ліла Мосс

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс відвідала фінал Вімблдонського чемпіонату з тенісу у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні. У його межах вона побувала на заході у номері Ralph Lauren Centre Court Suite у Вімблдоні.

Дівчина позувала у темно-синій сукні по фігурі довжини міді і без рукавів від Ralph Lauren. Вбрання мало вузький виріз зі шнурівкою. Під нього Мосс не одягла бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Аутфіт модель доповнила білими босоніжками і білою сумкою. Вона зробила гладкий пучок, ніжний макіяж із рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки – браслетом із камінням і каблучкою.

Нагадаємо, Ліла Мосс на Тижні моди в Парижі з’явилась у прозорому топі та асиметричній пудровій спідниці з рюшами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
29
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