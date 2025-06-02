Без бюстгальтера: Майлі Сайрус у смугастому жакеті на голе тіло потрапила під приціл папараці

Майлі Сайрус / © Getty Images

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Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона обрала для свого виходу стильний образ із пікантним акцентом.

На співачці був чорний костюм у смужку. Він складався зі штанів-палацо з корсетом зі шнурівками на стегнах і жакета цікавого крою, який вона одягла на голе тіло.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Аутфіт Майлі доповнила чорними гостроносими туфлями і чорною шкіряною місткою сумкою.

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Сайрус зробила укладання з кучерями, ніжний макіяж і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Майлі Сайрус з’явилася на заході у вбрання з пітоновим принтом від бренду Ludovic de Saint Sernin.