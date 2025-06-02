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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: Майлі Сайрус у смугастому жакеті на голе тіло потрапила під приціл папараці
32-річна артистка любить з'являтися на публіці у пікантних луках.
Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона обрала для свого виходу стильний образ із пікантним акцентом.
На співачці був чорний костюм у смужку. Він складався зі штанів-палацо з корсетом зі шнурівками на стегнах і жакета цікавого крою, який вона одягла на голе тіло.
Аутфіт Майлі доповнила чорними гостроносими туфлями і чорною шкіряною місткою сумкою.
Сайрус зробила укладання з кучерями, ніжний макіяж і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Майлі Сайрус з’явилася на заході у вбрання з пітоновим принтом від бренду Ludovic de Saint Sernin.