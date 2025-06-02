ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: Майлі Сайрус у смугастому жакеті на голе тіло потрапила під приціл папараці

32-річна артистка любить з'являтися на публіці у пікантних луках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона обрала для свого виходу стильний образ із пікантним акцентом.

На співачці був чорний костюм у смужку. Він складався зі штанів-палацо з корсетом зі шнурівками на стегнах і жакета цікавого крою, який вона одягла на голе тіло.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Аутфіт Майлі доповнила чорними гостроносими туфлями і чорною шкіряною місткою сумкою.

Сайрус зробила укладання з кучерями, ніжний макіяж і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Майлі Сайрус з’явилася на заході у вбрання з пітоновим принтом від бренду Ludovic de Saint Sernin.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie