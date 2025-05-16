Без бюстгальтера: мексиканська акторка прийшла на вечерю у сміливому образі

Рената Нотні / © Getty Images

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У Каннах відбулася вечеря L'Oreal Paris, присвячена жінкам у кіно. Серед зіркових красунь на івенті ми помітили мексиканську акторку Ренату Нотні, яка обрала для своєї появи сміливий лук.

На Нотні була цікава кутюрна сукня від бренду Stephane Rolland, яка складалася з білої спідниці зі шлейфом і прозорого верху з імітацією чорного вкороченого жакета з довгими рукавами. Талію прикрашав пояс із каміння. Під вбранням не було бюстгальтера. Оголені груди Ренати прикривали чорні вставки.

Рената Нотні / © Getty Images

Аутфіт акторка доповнила зачіскою з м'якими локонами, максимально природним макіяжем і нюдовим манікюром. Аутфіт Рената завершила діамантовим браслетом на руці.

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