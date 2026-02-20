ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: зірка соцмереж прийшла на премію у "голій" сукні і засвітила сліди від бікіні

Єрі Муа знає, що потрібно одягнути на захід, щоб привернути увагу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єрі Муа

Єрі Муа / © Getty Images

Мексиканська зірка соцмереж Єрі Муа відвідала церемонію нагородження премії Premio Lo Nuestro у Маямі. Знаменитість привернула увагу своїм провокаційним аутфітом.

Для своєї появи Єрі обрала білу прозору сукню з блискучим ефектом на тонких бретельках. Під вбрання вона одягла чорні труси і була без бюстгальтера. Через тканину була помітна нерівномірна засмага — сліди від купальника.

Єрі Муа / © Associated Press

Єрі Муа / © Associated Press

Аутфіт Муа доповнила прозорими мюлями на екстремально високих платформах і підборах. Вона зібрала руде волосся у високий хвіст, накрутила локони й уклала чубчик, зробила вечірній макіяж і довгий нюдово-рожевий манікюр із леопардовим принтом. На обличчі і Єрі були стильні окуляри, на шиї — діамантове — намисто, а на руках — годинник, браслет і каблучка з діамантами.

Єрі Муа / © Getty Images

Єрі Муа / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie