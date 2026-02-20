- Дата публікації
Без бюстгальтера: зірка соцмереж прийшла на премію у "голій" сукні і засвітила сліди від бікіні
Єрі Муа знає, що потрібно одягнути на захід, щоб привернути увагу.
Мексиканська зірка соцмереж Єрі Муа відвідала церемонію нагородження премії Premio Lo Nuestro у Маямі. Знаменитість привернула увагу своїм провокаційним аутфітом.
Для своєї появи Єрі обрала білу прозору сукню з блискучим ефектом на тонких бретельках. Під вбрання вона одягла чорні труси і була без бюстгальтера. Через тканину була помітна нерівномірна засмага — сліди від купальника.
Аутфіт Муа доповнила прозорими мюлями на екстремально високих платформах і підборах. Вона зібрала руде волосся у високий хвіст, накрутила локони й уклала чубчик, зробила вечірній макіяж і довгий нюдово-рожевий манікюр із леопардовим принтом. На обличчі і Єрі були стильні окуляри, на шиї — діамантове — намисто, а на руках — годинник, браслет і каблучка з діамантами.