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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: південноафриканська співачка у «голій» сукні-павутині прийшла на премію
23-річна співачка Tyla у провокаційному аутфіті з’явилася на музичному заході.
Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді, Каліфорнія.
Для своєї появи на івенті зірка обрала сміливий аутфіт. На ній була чорна «гола» сукня-павутина з довгим шлейфом із кутюрної колекції весна-літо 2025 бренду Jean Paul Gaultier.
Під вбранням були лише чорні труси-шорти. А от оголені груди Тайла прикрила нюдовими наклейками.
Аутфіт артистка доповнила босоніжками на високих платформах. Вона зробила високу зачіску, макіяж із чорними стрілками і кислотно-жовтий манікюр. Лук Tyla завершила лаконічними сережками, каблучками з діамантами і пірсингом.
Нагадаємо, Tyla прийшла на показ колекції бренду Chanel у твідовому вбранні лілового відтінку зі срібними ґудзиками і золотими ланцюжками.