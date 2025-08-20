Без бюстгальтера: шведська співачка блиснула сосками на прем’єрі вистави про Джульєтту

Туве Лу / © Getty Images

Шведська співачка Туве Лу відвідала прем’єру вистави «& Juliet» у театрі Ахмансон, у Лос-Анджелесі. Вона однією з перших побачила сучасний попмюзикл, який перевертає класичну історію Ромео та Джульєтти з ніг на голову. Адже замість трагічного кінця, Джульєтта виживає і вирушає у нову подорож, щоб знайти себе та своє кохання, використовуючи хіти попмузики.

На заході Туве з’явилася у пікантному аутфіті. На ній була обтисла темно-шоколадна сукня максі без рукавів, із драпуванням і високим розрізом до стегна. Під вбранням не було бюстгальтера, тож крізь тканину були помітні соски. Зверху артистка одягла темно-коричневу шкірянку, яку спустила з плечей.

Туве Лу / © Getty Images

Вбрання Лу скомбінувала з білими чоботами табі з чорними потертостями від бренду Maison Margiela. У зірки було розпущене волосся, ніжний макіяж, лаконічні сережки у вухах і каблучки на руках.